Губернатор Кировской области предложил дополнительно профинансировать фонды ОМС

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев считает нужным дополнительно профинансировать фонды ОМС регионов в связи с пандемией. Такое мнение он высказал в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщается на сайте правительства Кировской области.

"Игорь Васильев доложил вице-премьеру [Татьяне Голиковой] о готовности региона к новым вызовам пандемии. От имени глав всех субъектов РФ губернатор Кировской области предложил рассмотреть возможность дополнительного финансирования фондов ОМС", - говорится в сообщении.

По словам Васильева, в конце 2021 года из федерального бюджета регионам была выделена дотация на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с ковидом. Кировская область получила на эти цели 187,3 млн рублей.

"Безусловно, это неоценимая помощь в текущий непростой период, особенно актуальна финансовая помощь в так называемые "дорогие" месяцы - с января по март. И я от лица руководителей всех регионов предложил рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Это позволит и в последующем оказывать медицинскую помощь на высоком качественном уровне всем пациентам, привлекая в первичное звено дополнительные кадры. Кроме того, федеральные средства помогают субъектам РФ удерживать высокий охват тестированием на COVID-19, внедрять современные технологии и схемы лечения", - цитирует пресс-служба Васильева.

В своем выступлении в ходе совещания глава региона сообщил, что с целью усиления первичного звена здравоохранения в Кировской области готовы мобилизовать все необходимые ресурсы. В том числе содействие готовы оказать медицинские колледжи и вузы.