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Строительство универсального Дворца спорта в Перми начнется весной 2022 года

По словам губернатора Дмитрия Махонина, для реализации проекта не требуется поддержка федерального бюджета

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Строительство универсального Дворца спорта в Перми не потребует поддержки федерального бюджета. Его строительство начнется во II квартале 2022 года, сообщил в пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На слайде представлен Дворец спорта, он универсальный, на 10,5 тыс. мест. Мы начнем его строить в начале II квартала. Я даже здесь не прошу никакой меры поддержки. Мы действительно его финансово обеспечили. Понимаем, что для нас это нужный объект, поскольку он крупный и позволит нам дальше претендовать на крупные спортивные соревнования", - сказал Махонин.

Он добавил, что в регионе строятся 18 крупных объектов как в Перми, так и в других населенных пунктах. Также есть проекты бассейнов и спортивных залов в школах. "75 [спортзалов в школах] в год, мы их ремонтируем, и эти спортзалы, в том числе, используются местными жителями, населением", - добавил губернатор.

Строительство в Перми универсального Дворца спорта позволит региону принимать соревнования российского и международного уровней по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, а также проводить культурные и деловые массовые мероприятия. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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