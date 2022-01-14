Глава Ульяновской области Алексей Русских прошел ревакцинацию от коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 14 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в пятницу прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте .

Русских сделал первую прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" 20 мая 2021 года. До этого на одном из аппаратных совещаний в правительстве он сообщал, что переболел ковидом в сентябре 2020 года.

"Сегодня прошел ревакцинацию "Спутником Лайт". <…> Как и после первой прививки, чувствую себя отлично", - отметил губернатор.

Он добавил, что запасов вакцины в Ульяновской области достаточно. С учетом новых поступлений, в регионе остается свыше 186 тыс. доз первого компонента. "Сейчас в России прогнозируется новая волна заболеваемости COVID-19 из-за штамма "омикрон", поэтому крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться", - написал глава области.

В четверг на сессии "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов" в ходе Гайдаровского форума Русских анонсировал, что планирует ревакцинироваться 14 января. "Таким образом покажу пример", - сказал он.

По информации пресс-службы правительства Ульяновской области, в регионе фиксируется тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Снижается количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении - в настоящее время это 2,7 тыс. человек. Вакцинировано первым компонентом 631 251 человек, полностью завершили вакцинацию 514 728 жителей.