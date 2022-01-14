В Карелии отказались от идеи пропуска родителей в детсады по сертификатам о вакцинации

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение не вводить запрет на посещение детских образовательных учреждений родителям, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Приняли решение не вводить планируемое требование предъявлять QR-коды в детских садах. Ситуация с коронавирусом, а также достаточно высокий уровень коллективного иммунитета сейчас позволяют нам это сделать", - написал он.

Впервые планы о распространении системы QR-кодов на детские образовательные учреждения анонсировали в конце октября 2021 года. Сообщалось, что запрет на вход в детсады для родителей без сертификата, доказывающего наличие иммунитета к COVID-19, начнет действовать с 1 декабря. Затем решение перенесли на конец декабря, а затем на 15 января 2022 года.

Всего за время пандемии, по данным местных властей, выявили 91 960 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 201 человек. Из них 195 не привиты от COVID-19. Проходят лечение в стационарах 577 пациентов, доля свободных коек составляет 32,1%. Выздоровели за все время 87 664 человека, умерли 1 249. Доля вакцинированных от коронавируса в регионе достигает 58% от всего взрослого населения (72,5% от плана).