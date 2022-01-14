Ростовские НКО получат 85 млн рублей поддержки на реализацию своих проектов в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Фонд президентских грантов выделил Ростовской области более 35 млн рублей на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), еще около 50 млн рублей на эти цели направит регион. Об этом в пятницу сообщили в управлении информационной политики правительства области со ссылкой на первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

"В областном бюджете на поддержку социально значимых программ НКО в 2022 году предусмотрено примерно 50 млн рублей, с учетом размера софинансирования фонда президентских грантов размер поддержки НКО региона в рамках конкурсов превысит 85 млн рублей", - сказал Гуськов, слова которого привели в управлении информполитики. Он добавил, что за последние пять лет поддержка НКО в регионе увеличилась в 10 раз.

Как отметил Гуськов, рост поддержки НКО станет дополнительным стимулом для развития гражданского общества региона.

В рамках создания единой системы поддержки гражданских инициатив в 2021 году в Ростовской области было создано Агентство развития гражданских инициатив, отметили в управлении информполитики. Его функции заключаются в организации конкурсов по представлению субсидий на реализацию общественно значимых программ.