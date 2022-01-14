В Подмосковье подготовлено более 230 мест для крещенских купаний

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 230 мест для крещенских купаний подготовлено на территории Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"235 мест для крещенских купаний подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья в 2022 году. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков", - сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что обеспечение безопасности крещенских купаний в Подмосковье является одной из приоритетных задач главка.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января.