Израиль отменил трехдневный карантин и второй тест для привитых "Спутником V"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Власти Израиля отменили требование о прохождении трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом для привитых "Спутником V" туристов и начали принимать к рассмотрению при подтверждении вакцинации выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Тель-Авиве.

"По итогам проведенного при активном содействии посольства России в Израиле очередного раунда консультаций между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Министерством здравоохранения Израиля, состоявшегося 11 января 2022 года, был уточнен порядок въезда в Израиль иностранных граждан, привитых российской вакциной "Спутник V". Отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом. Таким образом, период обязательной самоизоляции для туристов, привитых вакциной "Спутник V", завершается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета, и не может превышать 24 часов", - говорится в заявлении.

"Кроме того, израильскими властями при подтверждении вакцинации принимаются к рассмотрению выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы", - добавили в посольстве, отметив, что "в настоящее время эксперты обеих стран работают над техническими вопросами, связанными с организацией оцифровки, сканирования и взаимного признания результатов серологических и ПЦР-тестов". "Призываем граждан Российской Федерации, намеревающихся осуществить поездку в Израиль, ответственно подходить к планированию своего выезда за рубеж и соблюдать предъявляемые израильской стороной санитарно-эпидемиологические требования", - добавили в российском дипломатическом представительстве в Тель-Авиве.

История вопроса

9 января Израиль открыл границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса рядом препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V", причем с момента полной вакцинации или последнего бустера до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней, но не более полугода. Вакцинированные иностранцы могут получить разрешение на въезд в еврейское государство "при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также при условии прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста", указывается в пояснении МИД Израиля.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был полностью закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян. С мая прошлого года в рамках пилотной программы в страну были допущены организованные иностранные туристические группы, полностью привитые одобренными в США препаратами.

1 ноября прошлого года Израиль открыл границы для привитых утвержденными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных доз вакцин. 15 ноября Израиль официально признал "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря. Но с 29 ноября Израиль вновь до 9 января закрыл границы для иностранных граждан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.