В Башкирии зафиксировали незавозные случаи заражения "омикроном"

УФА, 14 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан подтвердило еще три случая заражения штаммом "омикрон" в регионе. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что инфицированные за границу не выезжали.

"Подтверждено еще три случая заражения штаммом "омикрон" в Башкирии. За границу эти люди последний месяц не выезжали, все контактные лица находятся на изоляции", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, штамм "омикрон" в Башкирии впервые выявлен 12 января у троих человек, прибывших из Танзании и Турции.

По состоянию на 14 января в регионе всего выявлено 124 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки 207. Всего выздоровели 115 777 человек, умерли - 4 555.