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Пандемия COVID-19

В Башкирии зафиксировали незавозные случаи заражения "омикроном"

Новый штамм выявили у трех местных жителей

УФА, 14 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан подтвердило еще три случая заражения штаммом "омикрон" в регионе. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что инфицированные за границу не выезжали.

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"Подтверждено еще три случая заражения штаммом "омикрон" в Башкирии. За границу эти люди последний месяц не выезжали, все контактные лица находятся на изоляции", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, штамм "омикрон" в Башкирии впервые выявлен 12 января у троих человек, прибывших из Танзании и Турции.

По состоянию на 14 января в регионе всего выявлено 124 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки 207. Всего выздоровели 115 777 человек, умерли - 4 555.

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РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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