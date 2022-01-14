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Пандемия COVID-19

Власти Кубани продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Он будет действовать до 1 марта

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавируса, в Краснодарском крае продлен до 1 марта 2022 года по решению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации региона в пятницу.

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Срок действия режима повышенной готовности в регионе должен был истекать 18 января.

"Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев," - говорится в распространенном сообщении.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 124155 человек. Выздоровели 102928 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 55. Скончались за весь период 9926 заболевших.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия COVID-19
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