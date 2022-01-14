Координационный совет 18 января обсудит новые меры против ковида

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник обсудит проект мер борьбы с омикрон-штаммом, после чего о нем доложат президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня мы обсудили на заседании оперативного штаба предложения регионов и предполагаем также, что во вторник сформированный документ или проект документа будет обсужден на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством [премьер-министра] Михаила Владимировича Мишустина со всеми главами регионов, и после этого будет доложен президенту страны", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что оперштаб следит за развитием ситуации с "омикроном" в других странах и за тем, какие меры принимаются. "На данный момент времени, как и поручил президент страны, мы анализируем все, что происходит за рубежом, берем лучшие практики и формируем перечень дополнительных мероприятий к тому плану, который уже был доложен в декабре президенту", - добавила вице-премьер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 320,2 млн человек, примерно 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 747 125 случаев заражения, выздоровели 9 809 300 человек, умерли 319 911. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.