В Мурманске открылся гастрономический фестиваль "Вкус Арктики"

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" впервые открылся в Мурманске, 15 рестораторов в течение трех дней будут представлять блюда арктической кухни из местных продуктов. Фестивальные гастроплощадки развернуты в центре города, все желающие могут попробовать блюда, в которых широко используется продукция региональных производителей и дары Баренцева моря.

"Так как погода у нас довольно холодная, рестораторы, по нашей просьбе, сделали упор на горячие блюда, в том числе на различные супы. Мы просили их также представить меню с обязательной ценой, которая будет отличаться от ресторана, около 30% скидка на блюда ресторанной кухни", - сказал журналистам председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как отметила в беседе с ТАСС идейный вдохновитель фестиваля "Вкус Арктики", а также руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова, подобные фестивали позволяют увеличить популярность арктической кухни не только у потребителей, но у и рестораторов. "В 2018 году мы делаем первый фестиваль, это шесть фуд-траков (мобильная закусочная на колесах), и в Мурманской области есть всего одно кафе арктической кухни в Кировске, один ресторан в Мурманске. Сегодня их уже более 26 по всему региону", - сказала она.

По информации властей области, современная арктическая кухня базируется не только на вкусовых, но и на полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова: это диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, дикорастущие растения Севера - одновременно пищевые и лечебные продукты природы, источник витаминов и микроэлементов - морошка, черника, брусника, вороника, голубика, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр. Также это морепродукты, рыба из Баренцева моря (треска, лосось, палтус, зубатка, морской еж, морской гребешок, краб), мидии из Белого моря и рыба из тысяч озер Мурманской области.