Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве снизился до 68,5%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 69,88% до 68,5% на этой неделе. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,8 млн раз, следует из опубликованных в пятницу данных на портале стопкоронавирус.рф.

"По данным на 14 января, 6 814 303 - вакцинация первым компонентом, 6 475 799 - полная вакцинация, 68,5% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 075 669 случаев заражения, из них 5 712 за последние сутки. Выздоровели 1 902 438 человек, умерли 37 739. Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 657 855 случаев заражения, в том числе 1 990 за последние сутки, выздоровели 605 992 человека, умерли 12 680.