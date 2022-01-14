Около 60 тыс. тонн снега дополнительно вывезут с улиц Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 января. /ТАСС/. Подрядчики дополнительно вывезут около 60 тыс. тонн снега с улиц Петрозаводска, где с 3 декабря 2021 года действует режим повышенной готовности из-за некачественной уборки города и снегопадов, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" мэр города Владимир Любарский.

"С улиц города планируется дополнительно вывезти почти 60 тыс. тонн снега. Стоит отметить, что с начала зимы уже вывезено примерно 35 тыс. тонн. Это в три раза больше, чем за декабрь и половину января прошлого года - тогда было вывезено около 12 тыс.", - говорится в сообщении.

По итогам внепланового заседания комиссии по ЧС было принято решение дополнительно выделить средства из бюджета города на вывоз снега. Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, окончательную сумму определят по факту выполненных работ. К работе со следующей недели приступят шесть предприятий. "Эти компании могут в течение ближайшего месяца направить на вывоз снега 8-10 звеньев техники и людей", - добавил Любарский.

Карелия с четверга находится под действием циклона "Элса", который принес штормовой ветер и сильный мокрый снег. По данным Карельского ЦГМС, до середины субботы местами по республике прогнозируют усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с. Под действие неблагоприятного явления попали 16 районов и два городских округа, в том числе Петрозаводский.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Петрозаводске позволил властям выделить дополнительные средства на уборку снега с улиц столицы Карелии и подключить к работе субподрядные организации. Администрация города недовольна работой основного подрядчика - компании "Техрент" - и рассматривает вопрос расторжения контракта до его окончания, когда ситуация позволит это сделать без рисков для содержания городских дорог.