В Рязанской области продлили самоизоляцию для пожилых и запрет на ночную работу общепитов

ТАСС, 14 января. Власти Рязанской области продлили режим самоизоляции работающих граждан старше 60 лет, а также действие запрета на работу учреждений общепита в ночное время до 27 января. Кроме того, расширили перечень мест, где будет необходимо показать документы о вакцинации. Распоряжение губернатора региона Николая Любимова опубликовали в пятницу.

"Распоряжение продлевает по 27 января рекомендацию о самоизоляции пожилых работающих граждан, а также приостановление деятельности предприятий общественного питания в период с 03:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос", - уточнили в правительстве.

Кроме того, в перечень мест, для посещения которых необходимо предъявить документ о вакцинации, добавлены читальные залы в помещениях Государственного архива Рязанской области.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 715 случаев ковида, в том числе 89 - за последние сутки. Вылечились 58 168 человек, умерли 2 674. Уровень коллективного иммунитета достиг 56,55%.