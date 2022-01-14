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Движение автобусов ограничили на трассе в Саратовской области из-за метели в Казахстане

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

ТАСС, 14 января. Ограничения движения для грузового транспорта и маршрутных автобусов введены в пятницу на участке трассы в Саратовской области из-за метели в Казахстане, с которым граничит регион. Об этом говорится в сообщении, распространенном УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"Ввести с 20:00 (19:00 мск) 14 января <…> временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 583-го по 597-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 автодороги Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан", - отмечается в сообщении.

Ограничения вводятся в связи с сильной метелью на территории Казахстана и закрытием государственной границы со стороны республики. Они будут действовать до особого распоряжения.

Теги
РоссияСаратовская область
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