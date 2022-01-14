Около 40 км трассы "Кола" под Мурманском закрыли для движения из-за метели

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" около 40 км в Мурманской области ограничено из-за метели. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"С 21:00 закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Р-21 "Кола" (км 1470 - км 1510) по погодным условиям (снег, метель, ограничение видимости)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу и в ближайшие дни в Мурманской области сложные метеоусловия. В отдельных районах Заполярья сохранится снег, сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха до минус семи градусов.