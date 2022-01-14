{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 40 км трассы "Кола" под Мурманском закрыли для движения из-за метели

В ближайшие дни в Мурманской области сохранятся сложные метеоусловия

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" около 40 км в Мурманской области ограничено из-за метели. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"С 21:00 закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Р-21 "Кола" (км 1470 - км 1510) по погодным условиям (снег, метель, ограничение видимости)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу и в ближайшие дни в Мурманской области сложные метеоусловия. В отдельных районах Заполярья сохранится снег, сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха до минус семи градусов.

Теги
РоссияМурманская область
Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов две организации, созданные физлицами-иноагентами
Это ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь"
Читать полностью