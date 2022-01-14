Эдельгериев: нельзя исключать переселения людей из мест таяния вечной мерзлоты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты в некоторых северных регионах России может привести к переселению жителей. Об этом заявил в пятницу журналистам на Гайдаровском форуме спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Если мы будем видеть, что все-таки те инженерные решения не позволяют дальше расширяться, либо это будет гораздо дороже, экономически неправильно и не будут оправдывать затраты и целесообразность, то не исключено, что этих людей вполне можно в более комфортный регион перевезти. Но это вопрос времени и вопрос целесообразности. Это вполне возможно", - сказал Эдельгериев, отвечая на вопрос о возможности переселения жителей из регионов, где тает вечная мерзлота.

Спецпредставитель президента также отметил, что правительство занимается вопросом таяния вечной мерзлоты, есть поручение президента России по мониторингу мерзлых грунтов, в настоящее время ведутся исследования.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.