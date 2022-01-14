НКО Коми получат 9,5 млн рублей на проекты в сфере науки, образования и охраны здоровья

СЫКТЫВКАР, 14 января. /ТАСС/. Социально ориентированные некоммерческие организации Республики Коми получат 9,5 млн рублей от Фонда президентских грантов на реализацию 11 проектов в области науки, образования, охраны здоровья, социальной поддержки, сообщил в пятницу глава региона Владимир Уйба.

"Подведены итоги первого конкурса 2022 года, названы победители Фонда президентских грантов, в их числе 11 проектов из Республики Коми. На их реализацию организации получат 9,5 млн рублей, деньги пойдут на благотворительность, на мероприятия, которые не финансируются за счет бюджета. Это проекты в области науки, образования и просвещения, проекты по охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, развитию институтов гражданского общества, социальное обслуживание", - рассказал глава Коми в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

В частности, организация "Молодежные инновации" откроет технологический клуб искусственного интеллекта для детей и молодежи, региональная организация Российского союза молодежи проведет фестиваль "Коми студенческая весна", НКО "Сила жизни" организует вещевую помощь инвалидам и членам их семей. Также будет проведена работа по подготовке волонтеров, по повышению социальной активности ветеранов, сообщил руководитель региона.

Всего на первый конкурс из Коми было представлено 92 проекта, 11 из них получили поддержку. Реализация начинается с 1 февраля этого года, с этого же дня стартует второй этап конкурса, поэтому участники получат еще один шанс. "Кроме того, Фонд выделил дополнительные средства на поддержку проектов, регионы получат их на условиях софинансирования. Коми получит 25,5 млн рублей, и столько же мы выделим из регионального бюджета. С 1 марта Минэкономразвития начнет прием заявок", - добавил глава региона.