Собянин: "омикрон" пока циркулирует среди молодого и активного населения Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Количество средних и тяжелых заболеваний в результате распространения новой коронавирусной инфекцией в Москве в настоящее время меньше, чем в предыдущую волну. Власти столицы связывают это с тем, что штамм "омикрон" пока циркулирует среди молодого населения, и пока неясно, как он отразится на старшем поколении, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы видим, что количество средних и тяжелых заболеваний меньше, чем в предыдущую волну. И несмотря на рост выявленных заболевших, количество госпитализаций не увеличивается. Но надо иметь ввиду, что сегодня вирус циркулирует, скорее всего, среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до старшего поколения, хроников и так далее, мне кажется, [будет] другая картина", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также рассказал, что на текущей неделе суточная выявляемость заражений коронавирусом составит около 6-7 тыс. человек, на следующей неделе этот показатель может вырасти еще.

"Действительно, "омикрон" - менее тяжелый штамм, но я бы все-таки был осторожен в этих выводах. Мы тоже хотим, чтобы так было, но надо готовиться к любому сценарию", - отметил Собянин.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в ближайшие дни штамм "омикрон" может полностью вытеснить "дельту", которая доминировала в прошлом году.