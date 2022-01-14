Систему работы вузов с социально ориентированными НКО разработали в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив совместно с Ярославским государственным университетом им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) разработал систему обучения студентов социальному проектированию и работе с некоммерческими организациями. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Проект "Третья миссия университета: формирование успешной практики долгосрочного партнерства вуза и НКО" стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году. На его реализацию будет направлено 3 млн рублей.

"Наша разработка состоит из комплекса мероприятий, направленных на формирование и тиражирование практики устойчивого и долгосрочного сотрудничества некоммерческих организаций с университетами в Ярославской, Костромской, Вологодской, Владимирской областях. В каждом регионе будут работать координаторы, которые сформируют устойчивые связи между вузами и НКО", - цитирует пресс-служба руководителя Ресурсного центра НКО Елену Исаеву.

По словам Исаевой, результатом работы станут большие проекты, нацеленные на оказание помощи населению, улучшению экологии, развитию добровольчества. Просветительские мероприятия будут запущены и для региональных НКО. Это позволит найти наиболее успешные и эффективные решения социальным и экологическим вызовам. Также планируется, что сто студентов ЯрГУ им. П. Г. Демидова смогут пройти практику на базе 20 НКО.

"В результате мы должны получить от наших участников успешные инновационные практики реализации добровольческих и социальных инициатив, привлечения молодежи к социально значимым и важным для страны проектам, активное вовлечение вузов в эту деятельность", - приводит пресс-служба слова Исаевой.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. В университете на 10 факультетах ежегодно обучаются по 70 специальностям и направлениям более 7 тыс. студентов. Также с 2019 года в вузе работает институт иностранных языков.