В Сингапуре работодатели смогут не платить зарплату или увольнять сотрудников без вакцин

СИНГАПУР, 15 января. /ТАСС/. Требование о прохождении вакцинации против коронавируса перед завершением удаленного режима и возвращением на рабочие места вступает в силу в Сингапуре с субботы. Как отметили в министерстве людских ресурсов, невакцинированные работники могут быть отправлены в неоплачиваемые отпуска и даже уволены.

"Мы стали свидетелями появления более заразного штамма - "омикрон", которые вместе с "дельтой" значительно повышает риск заражения коронавирусом по сравнению с прошлым годом", - указывается в заявлении ведомства. "Невакцинированные сотрудники, особенно лица старшего возраста, могут стать серьезной нагрузкой на систему здравоохранения в ближайшее время", - подчеркнули в министерстве.

"Начиная с 15 января сотрудники только при наличии статуса полностью вакцинированного или подтверждения о перенесенном вирусе за последние шесть месяцев смогут вернуться на свои рабочие места", - отмечается в сообщении. При этом отменяется действовавшее ранее положение, позволяющее при отсутствии прививки приходить на работу при отрицательном тесте на коронавирус.

"Работодатели смогут предоставлять невакцинированным сотрудникам новые функциональные обязанности для работы в удаленном режиме, по соглашению сторон отправлять их в неоплачиваемый отпуск. В качестве крайней меры предусматривается увольнение", - заявили в министерстве.

Зеленый свет для вакцинированных

Власти с августа, когда уровень вакцинации всех жителей страны достиг 80%, начали так называемый подготовительный этап жизни с COVID-19, когда коронавирус из пандемии перейдет в разряд эндемии. С того момента стали постепенно сниматься многие ограничения, но только в отношении полностью вакцинированных жителей. Так, посещать торговые центры, кафе, рестораны, спортивные залы можно только при наличии двух доз прививок. Кроме того, с декабря прошлого года бесплатное лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, стало доступно только вакцинированным жителям. Одновременно Сингапур приступил к постепенному открытию границ, запустив так называемые коридоры для вакцинированных путешественников. Данный механизм, который освобождает от обязательного карантина и других ограничений, действует с примерно 20 странами.

Минздрав одобрил для государственной программы препараты Moderna, Pfizer-BioNTech и Sinovac. При этом здесь также признаются все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, около 48% получили бустерные дозы.