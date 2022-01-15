Суд США огласит приговор виновной в сексуальной эксплуатации экс-подруге Эпштейна 28 июня

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Оглашение приговора бывшей подруге финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл, признанной виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, запланировано на 28 июня. Это следует из материалов, поступивших в базу суда Южного округа штата Нью-Йорк в пятницу.

"Суд назначает вынесение приговора по данному дела на 28 июня 2022 года", - указывается в документе. Начало заседания запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 мск).

В конце 2021 года присяжные вынесли обвинительное заключение по пяти пунктам обвинения из шести. Максвелл была признана виновной в двух наиболее тяжких преступлениях - торговле сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещении несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации в период с 1994 по 2004 год. Она также признана виновной в сговоре по трем пунктам обвинения. 60-летней Максвелл грозит тюремное заключение сроком до 65 лет. Подданная Великобритании ранее заявляла о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

Гилейн Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире - Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом в районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.