Морское сообщение между Сахалином и материком возобновили после циклона

ТАСС, 15 января. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), открылась в субботу после улучшения погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 08:00 (00:00 мск) 15 января паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - говорится в сообщении.

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 из 18 районов Сахалинской области. Морское сообщение с материком приостановили 13 января, также из-за непогоды было нарушено внутреннее авиасообщение по некоторым направлениям, закрыта для проезда автодорога Курильск - аэропорт Буревестник на курильском острове Итуруп. По прогнозам синоптиков, циклон начнет уходить из региона с 15 января.