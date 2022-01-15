Мексика первой в Латинской Америке одобрила использование таблеток Pfizer от COVID-19

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Cofepris) Мексики выдала разрешение на экстренное использование таблеток от COVID-19 Paxlovid, произведенных американской компанией Pfizer. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства страны.

"Cofepris разрешила экстренное использование для лечения Paxlovid компании Pfizer", - говорится в сообщении. Таблетки будут назначаться "взрослым пациентам с COVID-19 легкой или средней тяжести и с риском развития осложнений".

На прошлой неделе Cofepris уже одобрила экстренное использование молнупиравира, произведенного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. "Эти препараты сыграют важную роль в снижении числа госпитализаций в Мексике, поэтому мы рады быть первой страной в Латинской Америки, одобрившей их экстренное использование", - отметил глава комиссии Алехандро Сварч Перес.

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, этот препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило Paxlovid для экстренного применения 22 декабря.