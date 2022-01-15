На Сахалине восстановили движение по трассе Южно-Сахалинск - Оха и авиарейсы

ТАСС, 15 января. Аэропорт Южно-Сахалинска восстановил прием и отправку самолетов после трехдневного циклона, также к концу недели стал доступен проезд по федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха. О возобновленных авиарейсах сообщается на сайте аэропорта, об открытии движения по трассе уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Ранее возобновила работу паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и Хабаровский край.

"Трехдневный циклон отступает. Аэропорт Южно-Сахалинск готов принимать и выпускать воздушные суда. Видимость в районе аэродрома составляет шести-семи км, порывы ветра пять-шесть м/с, температура воздуха минус три градуса", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным ГУ МЧС по региону, на время циклона закрыли участок трассы Южно-Сахалинск - Оха с 13-го по 128-й км. Движение по нему было восстановлено с 11:00 (03:00 мск).