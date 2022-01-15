Власти Эквадора увеличили в полтора раза площадь Галапагосского заповедника

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 января. /ТАСС/. Площадь Галапагосского морского заповедника, принадлежащего Эквадору, с пятницы увеличилась на 60 тыс. кв. км. Соответствующий документ подписал президент страны Гильермо Лассо, сообщает местная газета El Comercio.

К существовавшей ранее природоохранной морской зоне в 138 тыс. кв. км присоединили участок, связывающий ее с территорией коста-риканского национального парка острова Кокос. Как отмечается, в этих водах проходит путь миграции десятка видов морской фауны. Данная мера призвана обеспечить дополнительную защиту от незаконного промысла в этой части океана, отличающейся высоким уровнем биоразнообразия.

"Расширение Галапагосского морского заповедника - это акт ответственности такой маленькой страны, как Эквадор, в том, что касается сохранения нашей планеты", - заявил глава государства. На торжественной церемонии по случаю такого события на самом крупном из островов архипелага, Исабеле, Лассо принял президента Колумбии Ивана Дуке, главу МИД Коста-Рики Родольфо Солано Кироса и министра иностранных дел Панамы Эрику Муйнес. К ним также присоединился экс-президент США Билл Клинтон.

Территория новой заповедной зоны будет разделена на две равные части. В одной из них будет запрещен ярусный лов, в другой - рыбный промысел полностью.

В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там был создан морской заповедник.