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Синоптики предупредили о метели в Москве 15 января

По прогнозам, ожидаются также порывистый ветер и до трех градусов мороза

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Облачная погода с порывистым ветром, метелью и снегопадом ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве прогнозируют заморозки до трех градусов мороза, в ночные часы похолодает до минус шести градусов.

В Подмосковье будет до пяти градусов мороза, в ночь на 16 января - до восьми градусов.

По данным Гидрометцентра, скорость северо-западного ветра в субботу составит 7-12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 17:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 730 мм рт.ст. 

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