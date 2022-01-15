Уровень воды упал ниже критической отметки на подтопленной территории в Красноярском крае

ТАСС, 15 января. Уровень воды в реке Енисей рядом с поселком Стрелка в Красноярском крае, где в начале января подтопило несколько приусадебных участков из-за ледостава, упал ниже критических отметок - до 807 см, говорится в сообщении ЕДДС Лесосибирска, в округе которого располагается подтопленный поселок.

"15 января 2022 года уровень воды на 08:00 (04:00 мск) 807 см (-17 см). Измерение воды в поселке Стрелка производится каждые 12 часов", - говорится в сообщении.

Вода поднялась при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки, это подтопило приусадебные участки. Наивысшего уровня вода в Енисее здесь достигла 7 января - 885 см при критической отметке в 830 см. Вода затронула 25 участков, для жителей открыли пункты временного размещения на случай эвакуации.

Обстановка начала стабилизироваться в конце прошлой недели за счет закрепившегося льда, вода начала спадать.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края, в нем проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.