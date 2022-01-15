Многократное превышение уровней загрязняющих веществ выявили в воздухе в Красноярске

ТАСС, 15 января. Повышенное содержание оксида и диоксида азота и взвешенных частиц зафиксировано в воздухе в Красноярске, где в пятницу впервые в этом году был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба". Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале краевого Роспотребнадзора.

"15 января 2022 года исследовано семь проб атмосферного воздуха. Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов в четырех пробах воздуха по оксиду азота - в 4,9 раза, по диоксиду азота - в 1,9 раза, по взвешенным частицам РМ10 - в 1,6 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 - в 2,9 раза", - говорится в сообщении.

В период режима НМУ Роспотребнадзор усилит мониторинг за состоянием воздуха в жилой зоне Красноярска. Как сообщалось ранее, режим на территории города введен с 15:00 (11:00 мск) 14 января до 15:00 (11:00 мск) 17 января 2022 года.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В период действия НМУ предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.