Пассажиропоток аэропорта Минвод в 2021 году на 27% превысил допандемийный уровень

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Крупнейший на Северном Кавказе международный аэропорт Минеральные Воды (Ставропольский край) в 2021 году обслужил 2,786 млн пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"За 2021 год пассажиропоток аэропорта составил 2,786 млн человек. Это на 78,2% больше, чем в 2020 году и на 26,8% выше показателя 2019 года", - отметили в пресс-службе.

На внутренних линиях было перевезено 2,786 млн человек (рост 59,8% к 2020 году), на международных линиях - более 418 тыс. человек (рост в 6,7 раза к 2020 году).

По словам собеседника агентства, количество перевезенных грузов в 2021 году составило 1,811 млн тонн, что на 26,7% больше, чем в 2020 году, и на 15,8% больше показателей 2019 года.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. В 2021 году рейсы выполнялись по 42 внутренним и 20 международным направлениям.