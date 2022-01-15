В Якутии выплаты жителям за участие в тушении лесных пожаров произвели в полном объеме

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Выплаты жителям Якутии, которые участвовали в тушении лесных пожаров в 2021 году, произведены в полном объеме, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального Минэкологии.

"По состоянию на 15 января всеми операторами выплаты мобилизованным гражданам произведены в полном объеме, кредиторской задолженности больше нет", - сообщили в министерстве со ссылкой на руководителя ГАУ "Якутлесресурс" Джулустана Хона.

Отмечается, что за пожароопасный сезон 2021 года учреждением "Якутлесресурс" было заключено 40 договоров с юридическими лицами (операторами), всего было привлечено свыше 17,5 тыс. человек из числа местного населения для тушения лесных пожаров.

13 января в региональном правительстве сообщили, что свыше 900 человек до сих пор ожидают выплаты за помощь в тушении лесных пожаров в Якутии.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.