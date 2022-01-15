Число заражений коронавирусом в Югре выросло более чем на 25% за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Более 250 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки, сообщил в субботу региональный оперативный штаб.

Ранее оперштаб ХМАО информировал, что за 14 января в Югре было выявлено 199 инфицированных коронавирусом. Последний раз аналогичное число новых больных за сутки в регионе было выявлено в конце декабря 2021 года.

"За последние сутки в регионе зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции в 21 муниципальном образовании", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за все время в ХМАО 97,7 тыс. человек заболели ковидом, 92,6 тыс. выздоровели, 2 081 пациент умер.

В регионе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Введены ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.