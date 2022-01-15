В Москве водителей призвали не парковаться под деревьями из-за ветра до 18 м/с

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть более осторожными на улице, а водителям не парковаться под деревьями из-за ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в субботу в городе ожидается до минус 4 градусов, местами небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

"До конца суток возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.