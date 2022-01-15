В Самарской области на федеральных дорогах сняли ограничения

САМАРА, 15 января. /ТАСС/. Движение восстановлено на нескольких участках дорог федерального значения в Самарской области после ограничений из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 10:30 15 января отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств", - сказали в областном главке.

Ограничения по передвижению грузовых и маршрутных транспортных средств ввели в связи с порывистым ветром, метелью и ограниченной видимость. Так, были перекрыты участки на дорогах М-5 "Урал", Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан, Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.

Предполагалось, что ограничения снимут в 12:00.

В Самарской области вторые сутки действует желтый уровень опасности из-за сильного снега, ветра и метелей. Так, в субботу снова ожидается сильный снег, местами метель при видимости 500-1 000 метров, а также усиление юго-восточного ветра днем и северо-западного ветра до 15-20 м/ с, передает Приволжское УГМС. Там также предупредили о снежных заносах на дорогах.