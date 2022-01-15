В Кабардино-Балкарии в ближайшее время ожидается ураганный ветер до 30 м/с

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о порывах ветра до 30 м/с в Кабардино-Балкарии распространило в субботу утром ГУ МЧС по республике.

"В период с 10-12 часов 15 января и до конца суток 15 января в горных районах КБР местами ожидается очень сильный юго-восточный ветер 30 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует населению, находящемуся на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев.

Кроме того сообщается, что с 18:00 мск 15 января до 18:00 мск 16 января в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1500 м лавиноопасно.