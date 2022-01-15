Сход пешеходного моста на станции Москва-Товарная-Курская восстановят к 17 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Работы по восстановлению лестничного пролета мостового перехода на станции Москва-Товарная-Курская после частичного обрушения планируется завершить к понедельнику. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в субботу.

Специалисты продолжают восстановительные работы на станции Москва-Товарная-Курская, где накануне вечером произошло обрушение лестничного пролета пешеходного моста. В результате инцидента никто не пострадал.

"В настоящее время уже очищена прилегающая к пешеходному мосту территория от обрушившихся элементов, начались подготовительные работы к строительству временного лестничного пролета: на месте сосредотачиваются необходимые строительные ресурсы и техника. По прогнозам специалистов, восстановление лестничного марша планируется завершить к понедельнику, 17 января 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в связи со сложившимися обстоятельствами выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен, пассажиров призвали пользоваться проходом на улицу Международная, который работает в штатном режиме.

Информирование об изменениях схемы выхода с платформы осуществляется на остановочных пунктах Курского направления МЖД и в поездах.