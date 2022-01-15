Курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии закрыли из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии закрыт из-за неблагоприятной погоды, сообщила в субботу пресс-служба Кавказ.РФ.

"15 января курорт закрыт. Канатные дороги не работают по погодным условиям. Трассы закрыты", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что закрыт учебный склон "Саби парк". Работает учебный склон на поляне Азау с бугельным подъемником. При усилении ветра он также будет закрыт.

На Гарабаши (верхняя станция) столбики термометров показывают 20 градусов мороза, ветер 17 м/с, метель. На Азау (нижняя станция) - минус 12 градусов, ветер 13 м/с, туман, снег.

Ранее ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о порывах ветра до 30 м/с в Кабардино-Балкарии. Также сообщалось, что с 18:00 мск 15 января до 18:00 мск 16 января в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1500 м лавиноопасно.