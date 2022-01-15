Метрополитен Алма-Аты возобновит работу с 17 января

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Алма-Атинский метрополитен, функционирование которого было прервано в начале прошлой недели из-за беспорядков, возобновит работу с 17 января. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления городской мобильности.

"Метрополитен будет открыт для пассажиров 17 января с 07:00 до 21:00. Интервал движения поездов составит 10 минут в час пик и 13 минут в остальное время. О дальнейших изменениях в графике работы метро будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении. Алма-Атинская подземка является единственной в Казахстане.

По данным ведомства, с этого же дня общественный транспорт в мегаполисе, включая троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21:00.