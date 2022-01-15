На участке федеральной трассы в Оренбургской области ограничили движение из-за непогоды

ТАСС, 15 января. Движение временно ограничено на участке федеральной дороги М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области со ссылкой на Упрдор "Приуралье".

"Источник: ФКУ Упрдор "Приуралье". С 14:00 (время местное) 15 января 2022 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке с 312-го по 405-й км (с населенного пункта Новосергеевка до населенного пункта Каргала) федеральной автодороги М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург) в Оренбургской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для борьбы с непогодой на сети федеральных автодорог в Оренбургской области задействовано 114 единиц дорожной техники.

В Оренбургской области действует желтый уровень опасности из-за сильного снега. По данным Приволжского УГМС, в регионе ожидается метель при видимости 500-1000 м, а также усиление юго-восточного ветра и северо-западного ветра до 15-20 м/с. На дорогах могут образоваться снежные заносы.