Липецкие власти будут привлекать юношеские команды к участию в крупных спортпраздниках

ЛИПЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены привлекать местные юношеские команды к участию в крупных спортивных праздниках как на территории региона, так и за его пределами. Об этом сообщил в субботу журналистам глава администрации области Игорь Артамонов, подводя итоги спортивного праздника, состоявшегося 14 января на Красной площади столицы.

"Будем привлекать юношеские команды к участию в крупных спортивных праздниках", - сказал Артамонов. В качестве примера он привел состоявшийся на Красной площади в Москве хоккейный матч между командами администрации региона и службы коменданта Московского Кремля. "Надеюсь, что такие мероприятия, как состоялось в столице, только усилят у наших ребят любовь к спорту, и потому желаю ребятам много раз выходить на лед для игры в важнейших турнирах и получать медали", - заметил Артамонов.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что в рамках праздника 14 января за сборную липецких властей выступали представители общественных организаций, органов власти, руководители и представители спортивных школ, коммерческих структур. "Все игроки команды Службы коменданта Московского Кремля - действующие сотрудники силового ведомства, в их числе военнослужащие Президентского полка, проходящие военную службу по призыву", - заметили в пресс-службе. Здесь отметили, что матч завершился со счетом 6:5 в пользу гостей из Липецка.

Кроме того, на праздник в Москву пригласили юных липецких спортсменов, а именно хоккейную сборную спортшколы № 11 и команду по специальному хоккею "Снежные барсы", в которую входят дети с расстройствами аутистического спектра. "Лучшим молодым хоккеистам вручили сувениры и клюшки с автографом выдающегося хоккеиста, тренера, депутата Госдумы Владислава Третьяка", - сказали в пресс-службе.

Также в рамках мероприятия прошла презентация туристического потенциала области. В частности, был представлен бренд "Липецкая Земля", выступили на Красной площади столицы творческие коллективы из региона. Помимо этого, 12 земляков, проходящих военную службу в Президентском полку, получили от областных властей новогодние подарки.