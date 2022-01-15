Волонтеры Победы посадят в Ливане третий "Сад памяти" о погибших на войне

БЕЙРУТ, 15 января. /ТАСС/. Ливанская команда Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" примет активное участие в 2022 году в международных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Как сообщила корреспонденту ТАСС лидер волонтеров Татьяна Хелу, в апреле готовится акция "Сад памяти", в ходе которой будут посажены фруктовые деревья в память о погибших на полях сражений.

"Мы проводим эту акцию в третий раз подряд и в перспективе планируем посадить саженцы по всему Ливану, - сказала руководитель команды. - Яблоневые сады в память о фронтовиках уже появились в Тире и Зарарии".

По ее словам, хорошей традицией стала организация 9 мая автопробега из Бейрута к дому ветерана войны, блокадницы Ирины Уваровой, проживающей в горах. "Несмотря на почтенный возраст, Ирина Владимировна является неизменным участником всех наших акций, - отметила Хелу. - По предложению Уваровой 8 сентября 2021 года в день начала блокады была посажена аллея деревьев вдоль "Дороги жизни" в Ленинградской области".

Слет волонтеров

В субботу в Русском доме в Бейруте свыше 60 активистов волонтерского движения со всего Ливана подводят итоги своей деятельности в 2021 году, лучшие из них будут отмечены грамотами. Хелу получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Самой запоминающейся акцией стали "Огненные картины войны", когда волонтеры выложили на песке на столичной набережной свечами контуры самолета Як-3 и надпись "Ливан помнит: Нормандия - Неман", - рассказала соотечественница. Она напомнила, что на этих истребителях били нацистов французские летчики, которые направились на советско-германский фронт с ливанской авиабазы Райяк, где по призыву генерала Шарля де Голля формировался авиационный полк, получивший наименование "Нормандия - Неман".

Сейчас, по словам Хелу, команда волонтеров готовится к международному патриотическому фестивалю "Дорогами войны", который пройдет в Facebook с 1 марта по 9 мая. "Этот онлайн-конкурс проводится второй раз, в его рамках участники с разных широт исполняют песни, читают стихи, показывают танцевальные номера и свое музыкальное искусство, - отметила она. - Кроме того, состоятся фотовыставки, исторические уроки и диктанты по военной тематике".