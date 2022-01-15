{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

РПЦ заявила, что религиозные конфессии Казахстана сделали все для умиротворения ситуации

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз говорил о том, что у его страны есть два крыла - ислам и православие

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Религиозные конфессии Казахстана во время и после беспорядков в стране сделали все, чтобы умиротворить ситуацию, и мусульманская и православная общины продемонстрировали полное единомыслие и сотрудничество в связи со сложившейся ситуацией. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Русская православная церковь очень обеспокоена тем, что происходило в новогодние дни в Казахстане. <...> Со стороны церкви, религиозных конфессий делалось все, чтобы умиротворить ситуацию, чтобы умиротворить людей", - заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз говорил о том, что у его страны есть два крыла - ислам и православие. По словам митрополита Илариона, православие воспринимается в Казахстане как традиционная конфессия, которую исповедует несколько миллионов людей - в основном, русскоязычное население, но не только.

"Православная церковь открыта для людей любого вероисповедания, при этом между православной церковью и исламской общиной Казахстана существуют прочные, многолетние отношения единомыслия и сотрудничества", - отметил архиерей. Единомыслие конфессий в Казахстане во время трагических событий еще раз было явлено в совместных обращениях мусульманского муфтия и православного митрополита к верующим с призывами к миру, добавил представитель РПЦ.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Новый год и Рождество
Во Владимире устроили забег в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек
В мероприятии приняли участие около 500 человек
Читать полностью