РПЦ заявила, что религиозные конфессии Казахстана сделали все для умиротворения ситуации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Религиозные конфессии Казахстана во время и после беспорядков в стране сделали все, чтобы умиротворить ситуацию, и мусульманская и православная общины продемонстрировали полное единомыслие и сотрудничество в связи со сложившейся ситуацией. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Русская православная церковь очень обеспокоена тем, что происходило в новогодние дни в Казахстане. <...> Со стороны церкви, религиозных конфессий делалось все, чтобы умиротворить ситуацию, чтобы умиротворить людей", - заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз говорил о том, что у его страны есть два крыла - ислам и православие. По словам митрополита Илариона, православие воспринимается в Казахстане как традиционная конфессия, которую исповедует несколько миллионов людей - в основном, русскоязычное население, но не только.

"Православная церковь открыта для людей любого вероисповедания, при этом между православной церковью и исламской общиной Казахстана существуют прочные, многолетние отношения единомыслия и сотрудничества", - отметил архиерей. Единомыслие конфессий в Казахстане во время трагических событий еще раз было явлено в совместных обращениях мусульманского муфтия и православного митрополита к верующим с призывами к миру, добавил представитель РПЦ.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.