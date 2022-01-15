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Во Владимире устроили забег в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек

В мероприятии приняли участие около 500 человек

ТАСС, 15 января. В центре Владимира в субботу около 500 человек приняли участие в традиционном забеге Дедов Морозов и Снегурочек, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня во Владимире прошел традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. На старт вышли около 500 участников разного возраста и уровня спортивной подготовки. Им необходимо было иметь любой атрибут костюма Деда Мороза или Снегурочки", - говорится в сообщении.

Забег стал 11-ым по счету и прошел во Владимире, несмотря на обильные снегопады. Перед стартом центральную улицу города очистили от снега. В общей сложности участники, вышедшие на забег вместе с семьями и питомцами, преодолели дистанцию в 600 м. Маршрут проходил от Золотых ворот до Соборной площади. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а самые быстрые, опытные, нарядные и юные Деды Морозы и Снегурочки - призы и подарки.

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