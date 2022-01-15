Движение на участке дороги в Саратовской области ограничили из-за непогоды

ТАСС, 15 января. На участке автодороги Сызрань - Волгоград в Саратовской области ввели временное ограничение на движение грузовиков и маршрутных транспортных средств. Об этом говорится в сообщении, распространенном УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"Региональная Госавтоинспекция информирует: в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель), с 17:00 (по местному времени) введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке км 325 + 578 до 428,6 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

В Саратовской области вторые сутки действует "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, ветра и метелей, передает Приволжское УГМС. В регионе наблюдается местами метель при видимости 500-1 000 м, а также усиление юго-восточного и северо-западного ветров до 15-20 м/с. В Приволжском УГМС предупредили о снежных заносах на дорогах.