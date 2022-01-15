В Германии около 15 тыс. человек приняли участие в акциях против антиковидных мер

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Демонстрации противников коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации от ковида прошли в субботу в нескольких городах Германии, в некоторых случаях протесты сопровождались ответными акциями сторонников государственного курса по борьбе с пандемией. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на сводки региональных управлений полиции.

Самая многочисленная акция прошла во Фрайбурге - в ней участвовали около 6 тыс. человек. В Гамбурге на улицы вышли 3 тыс. коронаскептиков. Примерно столько же вышли на ответную демонстрацию, участники которой выступили за общественную солидарность в период пандемии. В Оснабрюке протестовали против политики властей около 1,5 тыс. человек. В Дюссельдорфе в акциях участвовали 2,5 тыс. человек, в Фюрте - 1,5 тыс., в Мюнхене - 1 тыс.

О серьезных инцидентах не сообщается.

Регулярные акции протеста проходят в ФРГ с конца декабря. По данным главы контрразведки Томаса Хальденванга, лишь в первую неделю января в Германии состоялось более 1 тыс. подобных акций. Он считает, что участники таких протестов становятся все более радикальными. "Они принципиально отвергают демократическую сущность государства", - сказал он.

О ситуации с пандемией в ФРГ

Власти Германии хотят ввести обязательную вакцинацию от ковида уже в этом году. Данная тема является сейчас одной из самых острых в немецкой внутриполитической повестке. Эксперты опасаются, что этот шаг еще сильнее радикализирует коронаскептиков и противников вакцинации.

В настоящее время в Германии введены ограничения из-за распространения штамма "омикрон", но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Тем, кто привит дважды, для доступа в общественные места нужно делать тест. Исключения делаются лишь для тех, кто ревакцинировался.