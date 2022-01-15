В Одессе планируют закончить строительные работы в музее-квартире Жванецкого весной

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Власти Одессы надеются закончить строительные работы в квартире Михаила Жванецкого (1934-2020) в Одессе к его очередной годовщине рождения - в марте, чтобы к этому моменту открыть первую очередь создаваемого там музея. Об этом в субботу сообщил глава города Геннадий Труханов.

"Ко дню рождения нашего знаменитого современника мы планируем закончить строительные работы и открыть первую очередь музея-квартиры", - написал он на своей странице в Facebook.

Труханов уточнил, что с этой целью совместно "с хранительницей наследия" - вдовой Жванецкого Натальей - уже сформирована рабочая группа и намечен план действий. "Аутентичность обстановки будет максимально сохранена. Кроме того, планируется наполнить музей интерактивным содержанием", - сообщил мэр.

По словам Труханова, власти Одессы продолжают благоустройство бульвара Жванецкого. "Это еще одно знаковое место нашего города и точка притяжения туристов", - отметил он.

Создание музея Жванецкого

Решение о создании Одесского муниципального музея-квартиры Михаила Жванецкого принято депутатами горсовета 28 июля 2021 года. Квартира, где Жванецкий провел детство, находится улице Старопортофранковской, 133 - недалеко от крупного продовольственного рынка Одессы "Привоз", расположенного в историческом центре и являющегося одной из достопримечательностей. Работы по капитальному ремонту квартиры проходят за внебюджетные средства.

Ранее Труханов заявлял, что все необходимые работы по ремонту музея-квартиры намерены закончить к началу нового туристического сезона. В январе он сообщал, что уже проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента части сооружения. Затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия, инженерных коммуникаций и межкомнатных перегородок, а в дальнейшем будут проведены отделочные работы. Параллельно отреставрируют мебель, оконные рамы, двери и прочее.

На первом этаже дома предполагается открыть сувенирную лавку, а на втором - экспозиции. Создание музея проводится с привлечением вдовы сатирика.

В конце июня прошлого года также стало известно о планах построить в Одессе Центр культуры Жванецкого по инициативе всемирного клуба одесситов. Концепцию Zhvanetsky Cultural Center представил украинский архитектор Олег Дроздов. Предположительно центр появится на территории сквера в районе так называемого Тещиного моста. После смерти писателя памятные таблички с его цитатами установили в Одессе в рамках проекта "Чтения на дом" на стене его дома и у входа в "Зеленый театр".

Жванецкий и Одесса

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил Институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюр он познакомился с руководителем театра Аркадием Райкиным, который включил произведения писателя в репертуар театра. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других.

Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Жванецкому за большой личный вклад в развитие культуры, общественной и благотворительной жизни города присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы".

Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.