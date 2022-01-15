Движение на участках федеральной дороги М-5 "Урал" в Оренбургской области возобновили

ТАСС, 15 января. Движение восстановлено на двух участках автодороги федерального значения М-5 "Урал" в Оренбургской области после ограничений из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Упрдора "Приуралье".

"С 00:00 (время местное) снято ранее введенное прекращение движения для всех видов транспортных средств на участках со 170-го (населенный пункт Краснощеково) по 260-й км (населенный пункт Гай) федеральной автодороги М-5 "Урал" (подъезд к пункту пропуска Орск) и с 312-го по 405-й км (с населенного пункта Новосергеевка до населенного пункта Каргала) федеральной автодороги М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург) в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение осуществляется в штатном режиме.

С 00:00 (22:00 мск) также сняли ограничение движения на участке дороги регионального значения Каменноозерное - Медногорск с 177-го по 184-й км, передает Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Речь идет об участке выезда из города Медногорска до перекрестка с автодорогой М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к пункту пропуска "Орск").

Причиной прекращения движения стала сильная метель и ограниченная видимость. В Оренбургской области был введен желтый уровень опасности из-за сильного снега. По данным Приволжского УГМС, в регионе наблюдалась метель при видимости 500-1 000 м, а также усиление юго-восточного ветра и северо-западного ветра до 15-20 м/с. На дорогах образовывались снежные заносы.