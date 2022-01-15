В Белгороде установили мировой рекорд по приготовлению вареников

ТАСС, 15 января. Участники фестиваля в Белгороде в субботу установили мировой рекорд, приготовив для гостей более 60 тыс. вареников за восемь часов, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.

"Сегодня в Белгороде установили новый мировой рекорд. Самое большое количество вареников, приготовленных за восемь часов. Мы приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник", - говорится в сообщении.

Рекорд зафиксировал INTERRECORD - организация, которая фиксирует не только мировые, но и национальные рекорды. Является международным интернет-порталом регистрации рекордов на русском языке.

В пятницу на разных площадках в Белгородской области в пятый раз открылся традиционный фестиваль вареников, который продлится до 16 января. В этом году на одном из главных гастрономических мероприятий Белгорода фирменные рецепты вареников представили кулинары из 22 районов области. Гости праздника получили возможность бесплатно продегустировать вареники, принять участие в интерактивных играх, мастер-классах по проведению колядок.