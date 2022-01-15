В Дербенте благоустроят общественные пляжи

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Власти дагестанского Дербента приступили к благоустройству побережья. Развитие пляжной зоны является частью реализации плана по строительству набережной длиной в 12 км, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Предусматривается обустройство пляжной инфраструктуры на территории набережной, а также создание пешеходных и велосипедных дорожек на участке побережья протяженностью в 4 км", - цитирует пресс-служба начальника управления архитектуры и градостроительства Ису Магомедова.

Планируется, что на пляжах города также появятся зоны для отдыха и раздевалки. Велосипедная дорожка будет начинаться с территории действующего городского пляжа и закончится в районе завода "Радиоэлемент".

"Данный участок в 4 км соединится с планируемой к строительству набережной в исторической части города, которая будет развиваться на юг и север", - добавил Магомедов.

Ранее сообщалось, что власти города планируют направить на благоустройство пляжа городской набережной по улице Хандадаша Тагиева более 195 млн рублей. Первый этап благоустройства городского пляжа набережной планируется завершить в срок до 1 октября 2022 года, максимальная сумма контракта составит 195 394,3 тыс. рублей. Источник финансирования работ - городской бюджет Дербента.