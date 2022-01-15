Караван из нескольких сотен мигрантов отправился из Гондураса к границе Мексики и США

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Первый в текущем году караван нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США, в субботу покинул город Сан-Педро-Сула на севере Гондураса. Об этом сообщила на своем сайте мексиканская газета La Jornada.

Согласно ее оценкам, речь идет примерно о 500 выходцах из стран Центральной Америки, а также гражданах Венесуэлы, Гаити и некоторых африканских государств. По их словам, они были вынуждены покинуть свои страны в поисках работы и лучшей доли для своих семей. В настоящее время группа пешком направляется к Гватемале, власти которой уже усилили меры безопасности на пограничном пункте пропуска в районе Коринто.

Осенью 2020 года гватемальские силовики смогли остановить и рассеять караван мигрантов из Гондураса численностью примерно 2 тыс. человек. Из них лишь около 100 смогли добраться до границы с Мексикой.

Ежегодно сотни тысяч иностранцев, не имеющих необходимых документов, пытаются добраться до США через территорию Мексики. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце августа 2021 года заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.

В начале декабря прошлого года Мексика вновь согласилась временно размещать на своей территории мигрантов, ожидающих получения убежища в США. Соответствующая программа начала действовать при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

В январе 2021 года Джо Байден, сменивший Трампа на президентском посту, подписал ряд указов, отменяющих различные решения предшественника, и смягчил миграционное законодательство. Тогда же была прекращена и отправка просителей убежища в латиноамериканскую страну. Несмотря на это, позднее Верховный суд США обязал администрацию Байдена возобновить действие программы "Оставайся в Мексике".